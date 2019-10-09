Kocaeli'nin dev adamları ilk maçına çıkıyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Basketbol A Takımı, Kocaeli'deki ilk maçını 11 Ekim Cuma günü yapacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, amatör branşlarda gösterdiği faaliyetlere salon sporlarında da devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Basketbol 2. Lig'inde mücadele etmeye devam eden Kağıtspor Basketbol A Takımı, 11 Ekim Cuma günü Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda saat 19.00'da Ups Spor karşısına çıkacak.



Türkiye Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Kağıtspor'un erkek basketbol takımı, bu hafta sonu Atatürk Spor Salonu'nda Ups Spor ile taraftarı önünde ilk karşılaşmasına çıkacak. Baş antrenör Hakan Köseoğlu yönetiminde sezona hazırlanan Büyükşehir Kağıtspor'un yöneticileri de bir açıklama yaparak, "Bu hafta sonu İzmit Atatürk Spor Salonu'nda kentimizi basketbolda temsil eden Basketbol A Takımı'nı desteklemeye tüm sporseverlerimizi bekliyoruz. Kentimizin takımını salonda yalnız bırakmayarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi. - KOCAELİ