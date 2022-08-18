Otomobil kaygan zeminde yoldan çıktı: 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobil kaygan zeminde yoldan çıktı: 3 yaralı

18.08.2022 01:08
Otomobil kaygan zeminde yoldan çıktı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda yağmur sonrası kayganlaşan yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda yağmur sonrası kayganlaşan yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 41 AAN 076 plakalı Citroen marka otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü M.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan İ.Ç. ve B.T. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kaygan zeminde yoldan çıktı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil kaygan zeminde yoldan çıktı: 3 yaralı - Son Dakika
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