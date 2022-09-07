Osmangazi Köprüsü'nden atlayan şahsın arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Osmangazi Köprüsü'nden atlayan şahsın arama çalışmaları devam ediyor

07.09.2022 21:18
Osmangazi Köprüsü'nden atlayan şahsın arama çalışmaları devam ediyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü'nden atlayan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü'nden atlayan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesi kısmında bulunan Osmangazi Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Osmangazi Köprüsü üzerinde seyir halinde olan 38 yaşındaki Osman B. aracını durdurarak köprüden atladı. Olayı gören diğer araç sürücülerin ihbarı üzerine şahsın arama çalışmaları başladı. Uzun süre yapılan aramalar sonuç vermedi. Sahil güvenlik ekipleri botla ve dalgıçlarla çalışmalarını sürdürse de Osman B.'nin cansız bedenine ulaşamadı.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Osmangazi Köprüsü, Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmangazi Köprüsü'nden atlayan şahsın arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi Köprüsü'nden atlayan şahsın arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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