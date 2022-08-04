Kocaeli'de pres makinesine sıkışan işçi öldü - Son Dakika
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Kocaeli'de pres makinesine sıkışan işçi öldü

04.08.2022 18:19
Kocaeli'de pres makinesine sıkışan işçi öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde alüminyum fabrikasındaki pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde alüminyum fabrikasındaki pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan alüminyum fabrikasında işçi olarak çalışan Kazım Kasap (48), pres makinesine sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kasap, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kasap'ın naaşı, Gebze ilçesindeki Yenikent Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaşamını yitiren işçinin 1,5 ay önce işbaşı yaptığı öğrenildi.

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Ekmek yapmak isterlerken yangın çıkardılar Ekmek yapmak isterlerken yangın çıkardılar Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de pres makinesine sıkışan işçi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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