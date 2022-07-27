Limanda feci ölüm - Son Dakika
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Limanda feci ölüm

27.07.2022 19:13
Limanda feci ölüm

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan limanda çalışırken forklift ile sac arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan limanda çalışırken forklift ile sac arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan Beldeport Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda çalışan işçilerden Mehmet Denizhan (55), forklift ile sac arasında sıkışarak yaralandı. Olayı gören diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin ilk tetkiklerinin ardından, Denizhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası limana tır girişine izin verilmezken, tüm çalışmalar durduruldu. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Denizhan'ın cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Limanda feci ölüm - Son Dakika

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