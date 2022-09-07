KIZINI İSTEYEN KİŞİYİ SOKAK ORTASINDA BACAĞINDAN VURDU

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Cevdet Taşdemir (60) kızını oğluna istemesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Hikmet G. (55) ile sokakta karşılaştı. Cevdet Taşdemir, Hikmet G.?ye yumruk attıktan sonra tabancasını çıkarıp bacağından vururken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi günü Orhan Gazi Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hikmet G. oğluna Cevdet Taşdemir'in (60) kızını istedi. Cevdet Taşdemir olumsuz yanıt verirken, Taşdemir ile Hikmet G. arasında husumet oluştu. Cevdet Taşdemir sokakta Hikmet G.'yi görünce yanına gidip yumruk attı. Aralarında çıkan kavgayı gören mahalle sakinleri olaya müdahalede bulunarak tarafları ayırmaya çalıştı. Cevdet Taşdemir belinde bulunan tabancasını çıkartarak Hikmet G.'nin bacaklarına ateş etti. Bacaklarına 2 mermi isabet eden Hikmet G. kanlar içerisinde yere yığılırken, Taşdemir ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan Hikmet G. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanan Cevdet Taşdemir gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taşdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Cevdet Taşdemir'in, Hikmet G.?ye yumruk attığı, daha sonra silahını ateşlediği anlar görüntülendi.