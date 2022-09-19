Kocaeli'de hurdalık deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de hurdalık deposunda çıkan yangın söndürüldü

19.09.2022 14:48

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, demir ve çelik hurdaların bulunduğu depoda, plastik aksamların tutuşması nedeniyle çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, demir ve çelik hurdaların bulunduğu depoda, plastik aksamların tutuşması nedeniyle çıkan yangın hasara neden oldu.

Dilderesi ile D-100 kara yolu arasında özel işletmeye ait demir ve çelik hurdaların depolandığı alanda, plastik aksamların henüz bilinmeyen nedenle tutuşması nedeniyle yangın çıktı.

Yaklaşık 20 dönüm alandan yükselen dumanlar, Dilovası'nın birçok noktasından görüldü. Sürücüler de yoğun duman nedeniyle D-100 kara yolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, çok sayıda hurda malzeme yandı, depo hasar gördü.

Hurdalık deposunda soğutma çalışmaları sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de hurdalık deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de hurdalık deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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