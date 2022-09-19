Dilderesi ile D-100 kara yolu arasında özel işletmeye ait demir ve çelik hurdaların depolandığı alanda, plastik aksamların henüz bilinmeyen nedenle tutuşması nedeniyle yangın çıktı.

Kocaeli 'nin Dilovası ilçesinde, demir ve çelik hurdaların bulunduğu depoda, plastik aksamların tutuşması nedeniyle çıkan yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de hurdalık deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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