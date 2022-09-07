Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

07.09.2022 00:08
Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolundan çıkarak ilçe merkezine gitmek için batı kavşağına giren Hasan Ç. idaresindeki 41 AHJ 004 plakalı konteyner yüklü tır, virajı döndüğü sırada kayarak yol kenarındaki yeşil alana devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan tır sürücüsü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tırın kaldırılması için çalışma yapıldı.

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Kaynak: AA

Dilovası, İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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