İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul yönüne giden bir aracı durdurdu.

Kaynak: AA

İstanbul, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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