Kocaeli'de bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul yönüne giden bir aracı durdurdu.
Araçta Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Yabancı uyruklular İl Göç İdaresine teslim edilirken, sürücü gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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