- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde halkı sokağa döken kokuya 265 bin 497 TL ceza - Son Dakika

- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde halkı sokağa döken kokuya 265 bin 497 TL ceza

07.10.2020 09:32

- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde halkı sokağa döken kokuya 265 bin 497 TL ceza Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Kömürcüler OSB'den yayılan ve halkı sokağa dökülmesine neden olan kokuyu yayan firmaya 265 bin 497 lira ceza kesildi.

- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde halkı sokağa döken kokuya 265 bin 497 TL ceza

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Kömürcüler OSB'den yayılan ve halkı sokağa dökülmesine neden olan kokuyu yayan firmaya 265 bin 497 lira ceza kesildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve bir süre önce taşınmasına karar verilen Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın depolama alanında bulunan kömür yığını alevlere teslim oldu. Çıkan yangın nedeni ile yayılan kötü koku ilçede vatandaşları harekete geçirdi. Çevre ilçelerde de hissedilen kokudan Dilovası'nda rahatsız olan yaklaşık 150 kişilik bir grup, sanayi bölgesine gelerek eylem yaptı. Vatandaşlar sanayi bölgesine araç giriş ve çıkışlarını engelledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşlara dağılmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Daha sonra bölgeye gelen Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, eylem yapan vatandaşlarla konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Kokunun yayılmasına neden olan firmaya 88 bin TL ceza kesildiğini söyleyen Kaymakam Alkan, yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi. Kaymakam Alkan'ın yaptığı açıklamaların ardından vatandaşlar bölgeden ayrıldı.

Olayın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından koku ve gazın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonrasında Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesinde faliyette olan Atakaş Tic. Aş. ve kömürlerin yanması sonucu oluşan gaz ve koku ile çevredeki halkın paniğe kapılmasına neden olduğu belirlenerek toplamda 265 bin 497 TL idari para cezası uygulandı. Ceza işleminin ardından Kocaeli Valiliği koordinasyonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Kaymakamlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerince sorunun kısa sürede çözülmesi amacıyla tedbirlerin alınacağı açıklandı.

- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde halkı sokağa döken kokuya 265 bin 497 TL ceza
- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde halkı sokağa döken kokuya 265 bin 497 TL ceza
- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde halkı sokağa döken kokuya 265 bin 497 TL ceza
- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde halkı sokağa döken kokuya 265 bin 497 TL ceza

Türk Lirası, Dilovası, Kocaeli, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde halkı sokağa döken kokuya 265 bin 497 TL ceza - Son Dakika

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