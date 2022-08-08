Kocaeli'de ısı yalıtım malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de ısı yalıtım malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

08.08.2022 22:01
Kocaeli'de ısı yalıtım malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ısı yalıtım malzemesi üreten bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ısı yalıtım malzemesi üreten bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

D-100 kara yolu Dicle Caddesi mevkisindeki ısı yalıtım malzemesi üreten fabrikada bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında fabrikanın bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Dilovası, Kocaeli, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ısı yalıtım malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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