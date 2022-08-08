Kocaeli'de ısı yalıtım malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ısı yalıtım malzemesi üreten bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
D-100 kara yolu Dicle Caddesi mevkisindeki ısı yalıtım malzemesi üreten fabrikada bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında fabrikanın bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.
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