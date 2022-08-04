Ekmek yapmak isterlerken yangın çıkardılar - Son Dakika
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Ekmek yapmak isterlerken yangın çıkardılar

04.08.2022 17:35
Ekmek yapmak isterlerken yangın çıkardılar

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kadınların ekmek yapmak için fazla odun attığı tandır ocağından sıçrayan alevler yangına sebep oldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kadınların ekmek yapmak için fazla odun attığı tandır ocağından sıçrayan alevler yangına sebep oldu.

Yangın, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kömürlük olarak kullanılan kulübede tandır ocağını yakarak ekmek yapmak isteyen kadınlar, odunu fazla atınca yangın çıktı. Kulübeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Dilovası, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekmek yapmak isterlerken yangın çıkardılar - Son Dakika

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