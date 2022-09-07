Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Dyo Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T. idaresindeki 41 AHJ 004 plakalı tırın viraja hızlı girmesi neticesinde araç yan yattı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kolundan yaralanan sürücüyü ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kaza sebebiyle trafikte aksaklık yaşandı.

Kaynak: İHA

Dilovası, Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tır sürücüsü hızını alamayınca araç yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika

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