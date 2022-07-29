Yangın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Yasemin Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bulunan araba lastikleri yanmaya başladı. Hızla büyüyen yangın, daha sonra ağaçlara sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Dilovası, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ağaçlık alandaki araba lastikleri ormanı yaktı - Son Dakika

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