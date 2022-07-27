Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan özel bir yükleme ve boşaltma limanındaki iskelede yükleme sırasında forklift ile yük arasında kalan işçi Mehmet D. (55) sıkıştı.

Kaynak: AA

Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'deki bir limanda forklift ile yük arasında sıkışan işçi öldü - Son Dakika

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