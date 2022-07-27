Kocaeli'deki bir limanda forklift ile yük arasında sıkışan işçi öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde özel bir şirkete ait liman işletmesinde forklift ile yük arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan özel bir yükleme ve boşaltma limanındaki iskelede yükleme sırasında forklift ile yük arasında kalan işçi Mehmet D. (55) sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Mehmet D'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Mehmet D'nin cenazesi Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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