Kocaeli'deki bir limanda forklift ile yük arasında sıkışan işçi öldü - Son Dakika
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Kocaeli'deki bir limanda forklift ile yük arasında sıkışan işçi öldü

27.07.2022 20:17
Kocaeli'deki bir limanda forklift ile yük arasında sıkışan işçi öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde özel bir şirkete ait liman işletmesinde forklift ile yük arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde özel bir şirkete ait liman işletmesinde forklift ile yük arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan özel bir yükleme ve boşaltma limanındaki iskelede yükleme sırasında forklift ile yük arasında kalan işçi Mehmet D. (55) sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mehmet D'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Mehmet D'nin cenazesi Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'deki bir limanda forklift ile yük arasında sıkışan işçi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'deki bir limanda forklift ile yük arasında sıkışan işçi öldü - Son Dakika
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