Yaşlı çiftin unutkanlığı yangına sebep oldu - Son Dakika
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Yaşlı çiftin unutkanlığı yangına sebep oldu

08.09.2022 12:49
Yaşlı çiftin unutkanlığı yangına sebep oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşlı çiftin ocağın üstünde unuttuğu yağ tenceresi yangına sebep oldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşlı çiftin ocağın üstünde unuttuğu yağ tenceresi yangına sebep oldu. Evde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Yangın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi Leyla Sokakta bulunan 2 katlı evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde oturan yaşlı çift, yemek yapmak için ocağa yağ tenceresi koydu. Bir süre sonra ocağı kapatmayı unutan yaşlı çift dışarı çıktı. Ocakta bırakılan yağ tenceresi sebebiyle kısa sürede yangın çıktı. Evin içerisinden çıkan dumanları gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında mutfak kullanılamaz hale gelirken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Tavşancıl, Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı çiftin unutkanlığı yangına sebep oldu - Son Dakika

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