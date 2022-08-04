Olay, saat 01.30 sıralarında, Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki metal fabrikasında meydana geldi. İşçi Kazım Kasap, pres makinesine sıkıştı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Kasap, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası Kazım Kasap'ın 1,5 ay önce işe başladığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › 1,5 ay önce girdiği fabrikada pres makinesine sıkışarak öldü - Son Dakika

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