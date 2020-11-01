Kocaeli'nin doğal güzelliğini kampçılar çöplüğe döndürdü - Son Dakika

Kocaeli'nin doğal güzelliğini kampçılar çöplüğe döndürdü

01.11.2020 11:07

Kocaeli'nin doğal güzelliğini kampçılar çöplüğe döndürdü -Eşsiz Sardala Koyu'nda çadır kampı yapanlardan geriye çöp yığınları kaldı -STK ve belediye ekiplerinin topladığı çöpler görenleri şaşırttı Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde doğal güzelliği ile çadır kampı tutkunlarının uğrak noktası...

Kocaeli'nin doğal güzelliğini kampçılar çöplüğe döndürdü

-Eşsiz Sardala Koyu'nda çadır kampı yapanlardan geriye çöp yığınları kaldı

-STK ve belediye ekiplerinin topladığı çöpler görenleri şaşırttı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde doğal güzelliği ile çadır kampı tutkunlarının uğrak noktası olan Sardala Koyu'nda tatilcilerin bıraktığı çöpler pes dedirtti.

Kocaeli'nin deniz tatili alanı olan Kandıra sahillerinde yer alan Sardala Koyu, doğa ile iç içe olması nedeniyle son yıllarda çadır kampı tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği alanlardan biri haline geldi. Yaz tatilini çadır kurarak doğa ile iç içe geçirmek isteyen tatilcilere ev sahipliği yapan Sardala Koyu'nda biten tatil sezonunun ardından bilinçsiz tatilcilerin bıraktığı çöp yığınları görenlerin içini acıttı. Biriken çöpleri toplamak için sivil toplum kuruluşları ile temizlik çalışması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince toplanan çöpler, doğaseverlere pes dedirtti.

Bağırganlı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu öğrencileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla koyda temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, toplanan çöpleri 10 farklı kategoride ayrıştırdı. Temizlik sonrasında sergilenen çöpler ise etkinliğe katılanları şaşırttı. Çöpler daha sonra belediye araçları ile bertaraf tesisine gönderildi.

"Şamandıra, şemsiye, mangal teli, yatak süngeri"

Özellikle deniz çöplerinin dünyanın en önemli çevre sorunlarından biri olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdürü Mesut Önem, "Farkındalık oluşturmak amacıyla Sardala Koyu'nu belirledik ve bu alanda bulunan çöpleri sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerimizle beraber toplayarak ayrıştırdık. Ancak çöpleri toplamaya başladığımızda çok daha farklı çöp çeşitleriyle karşılaştık. Denizden gelen şamandıra, şemsiye, mangal teli olarak kullanılan metaller, yatak süngeri ve daha farklı türde çöpler var. Farkındalık oluşturarak bu kirliliği önlemeye çalışıyoruz" dedi.

"Tüm plajları temizliyoruz"

Önem, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli'nin tüm plajlarında ve özellikle de Mavi Bayraklı plajlarımızda temizlik çalışmalarımızı aralıksız olarak yapıyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendirme faaliyetlerimize de devam ediyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse bu bilinç ve duyarlılık her geçen gün artmaya devam ediyor" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında uygulama kriterlerine göre belirlenen bir plajın 100 metrelik alanında plaj temizliği çalışması gerçekleştiriliyor. Alanın belli bir sürede taranması ile birlikte toplanan atıklar türlerine göre ayrılıştırılıp kayıt altına alınıyor. Belirlenen alanın izlenebilmesi ve veri devamlılığının sağlanabilmesi için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alınarak, aynı uygulama alanında bir yıl süresince 4 defa benzer şekilde çalışma yapılıyor.

Kocaeli'nin doğal güzelliğini kampçılar çöplüğe döndürdü
Kocaeli'nin doğal güzelliğini kampçılar çöplüğe döndürdü
Kocaeli'nin doğal güzelliğini kampçılar çöplüğe döndürdü
Kocaeli'nin doğal güzelliğini kampçılar çöplüğe döndürdü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra, Kocaeli, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'nin doğal güzelliğini kampçılar çöplüğe döndürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İzmir'de ağır hasarlı 26 bina acil olarak yıkılacak, 21 bin kişilik 3 bin 880 çadır kurulacak İzmir'i vuran deprem sonrası ortaya çıktı! Bayraklı'daki binaların yüzde 57'si çok riskli gruptaymış Profesör, yıkılan binaları gösterip canlı yayında ürküten gerçeği açıkladı: Bir bina ancak bombalanırsa bu hale gelir Azerbaycan'ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Tepkilerin ardından Macron geri adım attı: Charlie Hebdo karikatürlerini desteklemiyoruz Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi
Şizofren katil, yaşlı adamın başını ve cinsle organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil, yaşlı adamın başını ve cinsle organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü! 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü! 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü         
10:47
Kanada'da bıçaklı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı Kanada'da bıçaklı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı         
10:18
9 yıl önce kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir'e gönderen Vanlı depremzede duygulandırdı 9 yıl önce kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir'e gönderen Vanlı depremzede duygulandırdı         
10:01
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş         
23:47
Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı         
21:05
Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi         
18:43
Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti         
17:50
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu         
15:33
Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim         
15:04
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi         
09:34
Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu         
09:25
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 11:33:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'nin doğal güzelliğini kampçılar çöplüğe döndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei