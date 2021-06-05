Kocaeli'nin Ekoturizm Potansiyeli Yükseliyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok konuda vatandaşları bilgilendiren ve geleceğe hazırlayan eğitimlerin bir yenisini daha gerçekleştirdi. Bu kapsamda çevreye zarar vermeden gerçekleştirilen, doğal ortamın sürdürülebilirliğini sağlayan ve yerel halkın sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayan ekoturizm le ilgili çevrimiçi gerçekleştirilen eğitimlere, 100'ü aşkın ekoturizm girişimcisi ve adayı katıldı.

EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ EĞİTİMİ İLE İLK ADIM ATILDI

Kocaeli'nin farklı ilçelerinden katılan ekoturizm tesisi işletmecileri ve girişimci adayları; ekoturizm le ilgili başlıklarda konunun uzmanları tarafından birçok konuda eğitimler aldı.

EĞİTİME YOĞUN İLGİ

Lavanta bahçesi, Karavan Kampı, Ekoçiftlik, Restoran, Ekoturizm Tesisi gibi alanlarda girişimci olmak isteyen katılımcılar bu alanlarda nereden başlayacakları, nasıl yatırım yapacakları, resmi işler, nasıl markalaşacakları devlet teşvikleri gibi konularında uzman eğitmenlerden sorularına cevap aldı. Sürdürülebilir turizm, turizm-ekoloji ilişkisi, eko turizmin tanımı, amaç ve ilkeleri, eko turizm faaliyetlerinin içeriği, yöresel ürünler geliştirme, satış ve pazarlama, tarım teşvikleri, küçük işletme girişimciliği gibi başlıklarda eğitimin içeriğinde yer aldı.

EN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ARASINDA ORMANYA ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Dünya'da ve Türkiye'de ekoturizm alanında en iyi uygulama örneklerinden uzman konuklar katılarak saha deneyimlerini ve sürdürülebilirlik konusundaki tecrübelerini aktardı. Nefes Asos, Narköy, Kekova Kapaklı Köyü, Galuri Turizm, Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları Projesi ve birçok ekoturizm ögesini bünyesinde barındıran Ormanya'da en iyi uygulama örnekleri arasında katılımcılara anlatıldı. Ayrıca eğitime katılanlar için; Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü'nün 02623182338 numaralı iletişim hattından talep edildiğinde E-sertifikaları mail yoluyla paylaşılacak.