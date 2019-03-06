Kocaeli'nin En Büyük Yerel Tarih Sempozyumu!

Kocaeli'nin Milli Mücadele'deki rolü gün yüzüne çıkarılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu'nun bu yılki konusu Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli. Türkiye'nin en büyük yerel tarih sempozyumu 8-10 Mart tarihlerinde Başiskele The Ness Hotel'de gerçekleştirilecek. 59'u profesör, 33'ü doçent 205 akademisyen 3'ü özel 36 oturumda tarih, coğrafya, halk bilimi, müzik, sanat tarihi, arkeoloji gibi alanlarda 156 tebliğ sunacak. Sempozyumun açılış oturumu Deniz Bayramoğlu moderatörlüğünde ünlü tarihçi İlber Ortaylı tarafından yapılacak. Milli Mücadele döneminde ilimizdeki sosyokültürel yapı ve Milli Mücadeleye yapılan katkılar tarihi belgeler ışığında gün yüzüne çıkarılacak.

SERVETİYE CEPHESİ VE MİLLİ MÜCADELE

Milli Mücadele'de Kocaeli'nin oynadığı rol ve milli kahramanlarımız, Kocaeli tarihi ve kültürüne ışık tutacak tarihsel gerçeklikler gün yüzüne Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu ile çıkacak. Tarihi açıdan önemli birçok gelişmeye sahne olan Kocaeli bölgesinin araştırılması ve avantajlarının, dezavantajlarının ortaya konulması günümüz ekonomik ve sosyolojik çalışmalarına da katkı sağlar nitelikte olacak. Kurtuluş Savaşı'nın belki de çok bilinmeyen cephelerinden birisi olan Servetiye Cephesi ve Milli Mücadele yıllarında yaşanan tüm tarihsel olaylar sempozyumda sunulacak bildiriler ile alanında önemli araştırmacılarının çalışmalarıyla ortaya konulacak.

MİLLİ MÜCADELENİN KAHRAMANLARI

Milli Mücadele'de Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi Kültürü Sempozyumu'nda önemli konuların yanı sıra Milli Mücadele'de önemli başarılara imza atmış kahramanlar da anılacak. Sempozyumda Milli Mücadele'nin önemli kahramanları İpsiz Recep, Kara Fatma ve Yahya Kaptan'ın başarıları ele alınacak.

KOCAELİ TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ OLAYLAR

Sempozyumda Milli Mücadele kahramanlarının yanı sıra o dönemde yaşanan olaylar, askeri gelişmeler de ele alınacak. İkinci Abdülhamit'in Özel Muhafız Birliği Ertuğrul Alayı'na İzmid Sancağı'ndan seçilen ''Karakeçili Askerleri'', İngiliz Büyükelçiliği yıllık raporlarına göre ''Anadolu'da Milli Mücadele'', arşiv belgeleri ışığında ''Türk İstiklal Savaşı'nda Düzenli Orduya Geçiş Süreci'', ''Kocaeli bölgesinde Mürettep Kolordu Komutanlığı'nın Askeri Harekatı ve Sonuçlarının Analizi'', ''İzmit Sancağı İdare-i Hususiyesi'nin 1915-1916 Yılları Arasındaki Faaliyetleri'' ve '16. yüzyıl Mühimme Kayıtları ışığında ''Kocaeli ve Çevresinin Sosyo-Ekonomik Tarihi'', ''II. Abdülhamit Döneminde Demiryolu Hattı Yapımına Dair Bir Uygulama: İzmit-Ankara Demiryolu Hattının Yapımında Kullanılan Öşür Gelirleri Talimatnamesi'', Demokrat Parti döneminde ''Kocaeli'nde Ticaret Alanındaki Gelişmeler'', ''Seka ile Selüloz-İş Sendikası Arasında Yapılan İlk Toplu İş Sözleşmeleri'nin Analizi'' gibi Kocaeli Tarihi için önemli olan konular ele alınacak.