Kocaeli'de temmuz ayında düzenlenmesi planlanan 2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın (JWOC 2021) 5-10 Eylül tarihlerine ertelendiği belirtildi.
Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamada, "11-17 Temmuz 2021 tarihinde Kocaeli'de yapılması planlanan JWOC 2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası 5-10 Eylül 2021 tarihine ertelenmiştir." denildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Kocaeli'nin ev sahipliği yapacağı Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası eylül ayına ertelendi - Son Dakika Spor