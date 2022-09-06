TIR, işçileri taşıyan minibüse çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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TIR, işçileri taşıyan minibüse çarptı: 5 yaralı

06.09.2022 18:08
TIR, işçileri taşıyan minibüse çarptı: 5 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi D-100 kara yolunda TIR'ın fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi D-100 kara yolunda TIR'ın fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, D-100 kara yolu Muallimköy Mahallesi geçişinde meydana geldi. C.Y yönetimindeki 04 AAK 259 plakalı TIR, virajda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu fabrika işçilerini taşıyan D.Y yönetimindeki 41 P 9842 plakalı servis minibüsüne çarptı. Minibüs bariyerlere çarparken, TIR ise devrildi. Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaralanan minibüs sürücüsü ve araçta bulunan 4 kişiye ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Çekiciler yardımıyla kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürerken, Ankara istikametine giden araçlar TEM Otoyolu'na yönlendirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR, işçileri taşıyan minibüse çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

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