Kaza, saat 17.00 sıralarında, D-100 kara yolu Muallimköy Mahallesi geçişinde meydana geldi. C.Y yönetimindeki 04 AAK 259 plakalı TIR, virajda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu fabrika işçilerini taşıyan D.Y yönetimindeki 41 P 9842 plakalı servis minibüsüne çarptı. Minibüs bariyerlere çarparken, TIR ise devrildi. Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaralanan minibüs sürücüsü ve araçta bulunan 4 kişiye ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TIR, işçileri taşıyan minibüse çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

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