D-100'de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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D-100'de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı

15.08.2022 11:42
D-100'de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde etkili olan sağanak sonrasında kayganlaşan yol üzerinde seyir halinde olan 14 EA 934 plakalı kamyon, 34 DE 0727 plakalı kamyonet, 41 AFH 932 plakalı minibüs ve 41 EM 227 plakalı hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, aynı istikamet üzerinde 3 otomobilin karıştığı ve 2 kamyon, servis minibüsü, 2 otomobilin karıştığı iki zincirleme kaza daha meydana geldi. Kazalarda maddi hasar meydana gelirken, D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D-100'de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100'de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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