D-100'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Ali Can A. idaresindeki 41 ABA 700 plakalı Toyota marka otomobil ile İrfan A. yönetimindeki 34 BCZ 396 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle tekerleği yerinden çıkan Fiat marka otomobil bariyere çarparak durabildi. Kazanın ardından Toyota marka otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan Meryem S. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerin yardımıyla yaralı kadın aracın içinden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında D-100 üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol üzerinde trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ