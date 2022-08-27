Belediye otobüsünde yangın paniği - Son Dakika
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Belediye otobüsünde yangın paniği

27.08.2022 18:42
Belediye otobüsünde yangın paniği

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan bir belediye otobüsünde çıkan küçük çaplı yangın paniğe sebep oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan bir belediye otobüsünde çıkan küçük çaplı yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan 41 BR 331 plakalı belediye otobüsünün motor kısmından bir anda duman çıkmaya başladı. Yükselen dumanları fark eden sürücü, aracını durdurarak yolcuları indirdi. Çıkan yangın sürücünün kendi imkanları tarafından büyümeden söndürüldü. Yolcular ise bir başka otobüse bindirildi.

"Motordan büyük bir ses geldi"

Dumanları fark edip sürücüyü uyaran yolculardan Yunus Kurt, "Yolculuk yaptığımız esnada rampadan yukarıya doğru çıkarken motordan büyük bir ses geldi. Ondan sonra dumanlar yükseldi. Ben de hemen arka taraftaydım. Şoföre bağırdım, 'Yanıyoruz' dedim. Şoför kontağı kapattı. Sonrasında tekrar kontağa basınca arkadan dumanların yeniden yükseldiğini gördük. Şimdi de şoför yardımcı ekipleri aradı. Arkadaşlar geliyor. İnsanlar panik oldu. Herkes bir anda dışarıya çıkmak istedi, kapılara dayandı" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belediye otobüsünde yangın paniği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Belediye otobüsünde yangın paniği - Son Dakika
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