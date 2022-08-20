Otomobil ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı - Son Dakika
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Otomobil ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı

20.08.2022 11:48
Otomobil ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu yan yolda otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu yan yolda otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi D-100 Karayolu yan yol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Kerem D. idaresindeki 41 TT 270 plakalı BMW marka otomobil, sağ şeritten sol şeride geçtiği sırada hemen arkasında gelen Kerim Ç. yönetimindeki 41 ABL 610 plakalı scooter motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün düştüğü ve motosikletin savrulduğu görülüyor. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ve diğer vatandaşlar yaralının yardımına koşuyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı - Son Dakika

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