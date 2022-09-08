Kavga kanlı bitti, o anlar anbean kameraya yansıdı - Son Dakika
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Kavga kanlı bitti, o anlar anbean kameraya yansıdı

08.09.2022 00:24
Kavga kanlı bitti, o anlar anbean kameraya yansıdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bir kişi bacağından vurulurken o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. (23) ile H.T. (28) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O sırada olaya müdahil olan ve ismi öğrenilemeyen şahıs, H.T.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol bacağından vurulan şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

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Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Kocaeli, Gebze, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavga kanlı bitti, o anlar anbean kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavga kanlı bitti, o anlar anbean kameraya yansıdı - Son Dakika
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