4 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı - Son Dakika
Üye Girişi

4 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı

06.09.2022 01:03
4 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken kaza anı anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken kaza anı anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan M.Ö. yönetimindeki 16 EA 992 plakalı Hyundai marka otomobil ile N. T. yönetimindeki 41 UV 769 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hızını alamayan 41 UV 769 plakalı araç sürücüsü, K.D. yönetimindeki 34 T 3967 plakalı araca ardından ise A.A. yönetimindeki 41 AGL 970 plakalı araca çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 4 araçta maddi hasar oluşurken ölen veya yaralanan olmadı.

Kazaya karışan Kerim Demircan, "Kadın şoför seyir halindeyken sinyal verdi ve karşıdan gelen arabayı beklemedi, o arkadaşta duramadı ve bana vurdu. Ben de kazanın şiddetiyle diğer arabaya vurdum. Şans eseri kazada yaralanan olmadı" dedi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
4 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı 4 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
00:24 Araç sahiplerine çifte darbe! Benzine ve motorine zam geldi
00:10 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan transfer sözleri: Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor
23:40 Galatasaray eksik kaldığı maçı kazandı! Güntekin Onay, Gaziantep FK hocası Erol Bulut'u eleştirdi
23:07 Gişelerdeki beton bariyere çarpan araç 4 kişiye mezar oldu
23:05 Galatasaray ilk yarıda 10 kişi kaldığı mücadelede Gaziantep FK'yi uzatmada devirdi
22:24 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları Galatasaraylıları çıldırttı
22:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan icralık borcu olan vatandaşlara müjde verdi
21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yılbaşından sonra hızlı bir şekilde düşecek
21:46 Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 01:06:44. #1.12#
SON DAKİKA: 4 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement