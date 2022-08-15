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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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