Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

15.08.2022 14:20

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlçede başlayan sağanağın ardından D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde kamyonet, kamyon, panelvan ve hafif ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı bölgede meydana gelen 2 ayrı zincirleme trafik kazasında da 5 otomobilde hasar oluştu.

Trafiğin bir süre kontrollü olarak sağlandığı yoldaki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

İstanbul, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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