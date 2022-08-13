Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

13.08.2022 19:24
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden Kerem T. yönetimindeki 06 FY 9039 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran İbrahim D'nin idaresindeki 34 DIS 03 plakalı otomobile arkadan çaptı.

Kazaya, Buğra A'nın kullandığı 06 FV 8794 plakalı otomobil ile Kadir Birkan İ'nin yönetimindeki 34 EFD 995 plakalı otomobil de karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüler İbrahim D, Kerem T. ve Buğra A. ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

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Kaynak: AA

İstanbul, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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