Kocaeli'de 4 yaşındaki çocuğa kreşte tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de 4 yaşındaki çocuğa kreşte tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı

28.07.2022 19:02
Kocaeli'de 4 yaşındaki çocuğa kreşte tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 yaşındaki çocuğa tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 yaşındaki çocuğa tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı.

25 Temmuz Pazartesi günü kreşe başlayan 4 yaşındaki K.C'nin öğretmenin kendisine tokat attığını söylemesi üzerine ailesi harekete geçti.

Polis merkezine giderek öğretmenden şikayetçi olan aile, durumu Gebze Kaymakamlığına da bildirdi.

Kaymakamlık tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Kocaeli'de kreşe yazdırılan 4 yaşındaki çocuk öğretmeni tarafından şiddet uygulandı! Ailesi öğretmen hakkında şikayetçi oldu Kocaeli'de kreşe yazdırılan 4 yaşındaki çocuk öğretmeni tarafından şiddet uygulandı! Ailesi öğretmen hakkında şikayetçi oldu 4 yaşındaki çocuk kreşin ilk gününde öğretmeninden böyle tokat yedi 4 yaşındaki çocuk kreşin ilk gününde öğretmeninden böyle tokat yedi
Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 4 yaşındaki çocuğa kreşte tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 4 yaşındaki çocuğa kreşte tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı - Son Dakika
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