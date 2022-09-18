Kocaeli'de asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

18.09.2022 02:29
Kocaeli'de asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın asansöründe aynı aileden 9 kişi mahsur kaldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın asansöründe aynı aileden 9 kişi mahsur kaldı.

Arapçeşme Mahallesi'nde misafirliğe geldikleri apartmandaki 8 kişilik asansöre aynı aileden 9 kişi bindi. Bunun üzerine asansör, birinci ve ikinci kat arasında durarak arızalandı.

Ailenin sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Asansörü açamayan ekipler, durumu asansör firmasına bildirdi. Olay yerine gelen firma çalışanları da kilitlenen asansöre müdahale edemedi.

Bunun üzerine itfaiye ekibi, balyoz ve hilti yardımıyla asansör kapısının üzerindeki duvarı kırdı.

Yaklaşık 1 saat sonra ekipler, yaptığı çalışma sonucunda aileyi kurtardı. Aile, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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