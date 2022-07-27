Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı

27.07.2022 23:41
Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi'ndeki alüminyum fabrikasında, basınç tankının patlaması sonucu yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yaralanan bir işçi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Yangında, fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kocaeli, Pelitli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika
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