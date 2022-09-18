Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Mimar Sinan Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki S.D'ye hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan çocuk yaralandı.
Sağlık ekibince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, olay yerinden kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
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