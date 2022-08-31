Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

31.08.2022 15:46
Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aracının başında tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aracının başında tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Gaziler Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde aracına binmeye çalışan E.T. (47), henüz bilinmeyen nedenle İ.Ö. (44) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.T'nin bacaklarına silahla ateş eden şüpheli, yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı E.T, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırı anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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