Beylikbağı Mahallesi Vatan Caddesi 'nde, asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kaynak: AA

Vatan Caddesi, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de asker eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Son Dakika

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