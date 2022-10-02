Kocaeli'de asker eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de asker eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

02.10.2022 23:38

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada tabancayla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada tabancayla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Beylikbağı Mahallesi Vatan Caddesi'nde, asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada E.Ş. (20) kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından tabancayla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilen E.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mahallede ve hastane çevresinde tedbir alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Vatan Caddesi, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de asker eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:26 Oyuncu Merve Boluğur, düğün karelerini paylaşmaya devam ediyor!
00:20 CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı için yeni bir kriter daha geldi!
00:19 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden Rıdvan Dilmen'i çok şaşırtan detay: Uzun süredir görmemiştim
00:05 Gaziantep'te fahiş kira artışına tepki gösteren vatandaşlar eylem yaptı!
00:04 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vuran hareket! Valerien Ismael'in o hareketi maçın önüne geçti
23:56 Gündeme damga vuran seçim anket! HDP'deki yükseliş ve İYİ Parti'deki düşüş gözler önüne serildi
23:47 Valerien Ismael, derbi sonu Weghorst ile ne konuştu? Merak edilen soruyu canlı yayında cevapladı
23:16 İsveç'te yeni skandal! İran'a yönelik protestoda terör örgütü YPG/PKK paçavraları açıldı
23:14 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin değerlendirmesini yaptı: İki taraf için de iyi sonuç değil
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Tüm güçlerimizi alarma geçirdik, korkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 06:04:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de asker eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement