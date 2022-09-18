Kayalıklardan düşen kişi öldü

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Alınan bilgiye göre, arkadaş grubuyla kanyona gelen Sercan İnan (20), henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklardan gölete düştü.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

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