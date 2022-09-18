Kayalıklardan düşen kişi öldü - Son Dakika
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Kayalıklardan düşen kişi öldü

18.09.2022 21:06

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Ballıkayalar Kanyonu'nda kayalıklardan düşen genç, yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Ballıkayalar Kanyonu'nda kayalıklardan düşen genç, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, arkadaş grubuyla kanyona gelen Sercan İnan (20), henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklardan gölete düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu gencin cansız bedeni göletin içinde bulundu.

Sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayalıklardan düşen kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayalıklardan düşen kişi öldü - Son Dakika
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