Kocaeli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden T.Y'nin kullandığı 41 AAS 238 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Devrilen motosikletten yola savrulan T.Y. yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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