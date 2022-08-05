Kocaeli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

05.08.2022 17:29
Kocaeli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden T.Y'nin kullandığı 41 AAS 238 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Devrilen motosikletten yola savrulan T.Y. yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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