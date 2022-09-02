Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki çocuk yaralandı

02.09.2022 16:46
Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki çocuk yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki çocuk yaralandı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Tavşanlı mevkisinde M.Y. idaresindeki 34 HN 3840 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan B.D. (15), sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki çocuk yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki çocuk yaralandı - Son Dakika
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