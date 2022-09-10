Kocaeli'de bariyere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde F.M. yönetimindeki 34 FJM 285 plakalı motosiklet, bariyere çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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