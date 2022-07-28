Alüminyum profil üretimi yapılan fabrikada yangın: 1 yaralı - Son Dakika
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Alüminyum profil üretimi yapılan fabrikada yangın: 1 yaralı

28.07.2022 01:17
Alüminyum profil üretimi yapılan fabrikada yangın: 1 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir alüminyum profil fabrikasında çıkan yangında 1 işçi yaralandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir alüminyum profil fabrikasında çıkan yangında 1 işçi yaralandı. İşçi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Gebze Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi üzerindeki alüminyum profil üretimi yapılan fabrikanın basınç tankında yaşanan patlama sonrasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan ve ismi öğrenilemeyen bir işçiyi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise fabrikanın çatı kısmındaki izolasyon malzemelerine de sıçrayan yangını söndürmek için, çatıda bulunan sacı keserek müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada küçük çaplı hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı İlim Yayma Cemiyeti'nin müştemilatında yangın çıktı İlim Yayma Cemiyeti'nin müştemilatında yangın çıktı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alüminyum profil üretimi yapılan fabrikada yangın: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alüminyum profil üretimi yapılan fabrikada yangın: 1 yaralı - Son Dakika
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