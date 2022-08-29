Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

29.08.2022 17:20
Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir binanın çatı tadilatı sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir binanın çatı tadilatı sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Köşklüçeşme Mahallesi 530 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangında 4. katta bulunan daire kullanılamaz hale geldi.???????

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Kaynak: AA

İtfaiye, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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