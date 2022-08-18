Elektrik akımına kapılan güvercin ağaçlık alanda yangın çıkardı - Son Dakika
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Elektrik akımına kapılan güvercin ağaçlık alanda yangın çıkardı

18.08.2022 15:21

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir güvercinin elektrik akımına kapılmasıyla çıkan kıvılcım, ağaçlık alanı yaktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir güvercinin elektrik akımına kapılmasıyla çıkan kıvılcım, ağaçlık alanı yaktı. Yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi Beylikdağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir güvercin elektrik direğinde akıma kapıldı. Bu esnada ortaya çıkan kıvılcım, ağaçlık alanda yangına sebep oldu. Ormandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında ağaçlık alanda bulunan bir kaplumbağa ise itfaiye ekipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. Su verilen kaplumbağa sonra yeniden doğal yaşam alanına salındı. Yangın sonrasında Adem Yavuz Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik akımına kapılan güvercin ağaçlık alanda yangın çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik akımına kapılan güvercin ağaçlık alanda yangın çıkardı - Son Dakika
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