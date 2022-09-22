Aramada, birer mühür makinesi, plaka boyama makinesi ve plaka basmakta kullanılan pres makinesi, 3 takım metal plaka basım kalıbı, plaka boyamada kullanıldığı değerlendirilen boya, 7 basılmış plaka, üzerinde "TR" ibaresi bulunan 220 boş plaka, plaka basımında kullanılan 500 metal harf ve rakam, 12 sayfa üzerinde plaka fiyat ve isimlerin yazılı bulunduğu not kağıdı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında bir kozmetik firmasında arama yapıldı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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