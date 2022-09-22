Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

22.09.2022 18:12
Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde sahte plaka üretildiği iddiasına ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde sahte plaka üretildiği iddiasına ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında bir kozmetik firmasında arama yapıldı.

Aramada, birer mühür makinesi, plaka boyama makinesi ve plaka basmakta kullanılan pres makinesi, 3 takım metal plaka basım kalıbı, plaka boyamada kullanıldığı değerlendirilen boya, 7 basılmış plaka, üzerinde "TR" ibaresi bulunan 220 boş plaka, plaka basımında kullanılan 500 metal harf ve rakam, 12 sayfa üzerinde plaka fiyat ve isimlerin yazılı bulunduğu not kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayan genç kızın ölümüne ilişkin Afgan sanık hakim karşında Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayan genç kızın ölümüne ilişkin Afgan sanık hakim karşında Kocaeli'de babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zihinsel engelli tutuklandı Kocaeli'de babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zihinsel engelli tutuklandı
Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:04 Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığını öne süren kocası vurdu! "İstese öldürürdü, o iyi bir insan" dedi
18:00 Ölümü İran'ı karıştıran Mahsa Emini'nin yere yığıldığı anların görüntüsü paylaşıldı
17:59 Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı
17:49 17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı
17:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı: KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı?
17:34 Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği öne sürülen bebek infial yarattı
17:30 HSK, İran istihbaratı ile ilişkisi ortaya çıkan savcı Davut Yılmaz'ı ihraç etti
17:21 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York'ta: Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam
17:02 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı
16:53 Yunan Dışişleri Bakanı'nın küstah sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Benim muhatabım değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 18:12:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement