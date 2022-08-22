Üzerinde İbranice semboller olan deri kitap ile kemer ele geçirildi - Son Dakika
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Üzerinde İbranice semboller olan deri kitap ile kemer ele geçirildi

22.08.2022 17:01
Üzerinde İbranice semboller olan deri kitap ile kemer ele geçirildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada üzerinde İbranice işaret ve semboller olan deri kitap ile kemer ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada üzerinde İbranice işaret ve semboller olan deri kitap ile kemer ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, torpido gözünde üzerinde İbranice işaret ve semboller olan deri kitap ile ceylan derisi üzerine İbranice motif ve sembollerin olduğu kemer ele geçirildi. Otomobildeki Z.Y. ve Z.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


YORUMLAR
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Kocaeli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen deri kemer ve kitap ele geçirildi Kocaeli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen deri kemer ve kitap ele geçirildi Değerine paha biçilemiyor, Kocaeli'de ele geçirildi Değerine paha biçilemiyor, Kocaeli'de ele geçirildi
Kaynak: DHA

Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üzerinde İbranice semboller olan deri kitap ile kemer ele geçirildi - Son Dakika

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