Tartıştığı yaşlı adamı kafasında bardak kırarak yaraladı - Son Dakika
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Tartıştığı yaşlı adamı kafasında bardak kırarak yaraladı

11.08.2022 11:55

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, tartıştığı komşusunu başında bardak kırarak yaraladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, tartıştığı komşusunu başında bardak kırarak yaraladı.

Olay, Hacıhalil Mahallesi Yıldız Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. isimli yaşlı adam ile evine gelen komşusu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine komşusu, eline aldığı bardağı A.A.'nın kafasına vurarak parçaladı. Yaşlı adam yaralanırken, komşusu ise evden çıktı. Kavgayı duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başında açılma olan yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adamı yaralayan komşusu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı yaşlı adamı kafasında bardak kırarak yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı yaşlı adamı kafasında bardak kırarak yaraladı - Son Dakika
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