Alüminyum fabrikasında basınç tankı patladı: 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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Alüminyum fabrikasında basınç tankı patladı: 1 işçi yaralandı

28.07.2022 01:15
Alüminyum fabrikasında basınç tankı patladı: 1 işçi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir alüminyum fabrikasında basınç tankının patlaması sebebiyle yangın çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir alüminyum fabrikasında basınç tankının patlaması sebebiyle yangın çıktı. Yangında bir işçi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre patlama, STR Grup isimli alüminyum fabrikasında meydana geldi. Fabrikada basınç tankının patlaması neticesinde yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan bir işçinin tedavisi ise ambulansta sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı D-100'de zincirleme kaza: 1 yaralı D-100'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alüminyum fabrikasında basınç tankı patladı: 1 işçi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alüminyum fabrikasında basınç tankı patladı: 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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