Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık mevkiinde bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple fabrikada yangın çıktı. Durumu fark eden işçiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor. - KOCAELİ