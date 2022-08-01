HASTA YAKINI, HEMŞİRENİN KAFATASI VE BURNUNU KIRDI - Son Dakika
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HASTA YAKINI, HEMŞİRENİN KAFATASI VE BURNUNU KIRDI

01.08.2022 15:07

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Önder Gürel (29) bir hasta yakınının saldırısına uğradı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Önder Gürel (29) bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Kafatası ve burnunda kırık oluşan hemşire ameliyat edilecek.

Olay geçen Cuma günü saat 17.00 sıralarında Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servise ambulansla KOAH rahatsızlığı bulunan bir hasta getirildi. Acil doktoru ve hemşireler müdahale ettiği sırada hasta yakınları sağlık personellerine, "Dilinde şişme var. Diline müdahale edin" diye bağırmaya başladı. Hastanın oğlu Murat Olgun bu sırada hemşire Önder Gürel'e kafa attı. Kafatası ve burnunda kırık oluşan Önder Gürel, saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Olayın ardından gözaltına alınan Murat O., 30 gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AÇIKLAMA YAPILMASINA RAĞMEN SALDIRDI

Saldırganın serbest bırakıldığını söyleyen ve bu duruma tepki gösteren acil servis hemşiresi Önder Gürel, "Geçen hafta acil serviste çalışırken ambulansla bir hasta geldi. Doktorumuz hastayı gördü ve tedavileri yapıldı. Daha sonra da hastanın yakınları geldi. Hasta hakkında bilgi verildi. Tedaviler yapıldı ve hasta takip altında kalırken ben başka bir hasta ile ilgilenmek için gittiğim sırada hasta yakınları bağırmaya başladı. 'Hastamıza müdahale edin. Doktor yok mu, sağlıkçı yok mu?' diye bağırdılar. Daha sonra da elimdeki hastayı yarım bırakıp hasta yakınlarına bilgi vermek için yanına gittim. Hastanın dilinin şiştiğini söylediler. Bundan doktorumuzun da bilgisi vardı. Diliyle ilgili bir problem olmadığını ve gerekli tedavinin yapıldığını söylemişti. Israrla diline müdahale edilmediğini ve dilini indirmemiz gerektiğini söylediler. Ben de gerekli açıklamayı yaptım. Gerekli müdahale yapıldığını söyledim.? dedi.

'BİR HAFTA SONRA AMELİYAT OLACAĞIM'

Hasta yakınının kafa attığını belirten Önder Gürel, 'Ben oradan giderken erkek hasta yakını arkamdan gelip burnuma kafa attı. Saldırısına devam edip boynumdan tuttu. Daha sonra diğer hasta yakınları müdahale edip saldırganı uzaklaştırdılar. Davacı oldum bir gece gözaltında tutuldu. Daha sonrasında da serbest bırakıldığını öğrendim. Burnumun üst kısmında kırık oluştu. Ön kafatası bölgemde kırık oluştu. Ameliyat olmam gerektiğin söylendi. Operasyon hazırlıkları başladı. Bir gece de hastanede gözetim altında yattım. Bir hafta sonra ameliyat olacağım." diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Önder Gürel, Ameliyat, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HASTA YAKINI, HEMŞİRENİN KAFATASI VE BURNUNU KIRDI - Son Dakika

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