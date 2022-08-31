Silahlı saldırıya uğradı, soğukkanlılığıyla dikkat çekti - Son Dakika
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Silahlı saldırıya uğradı, soğukkanlılığıyla dikkat çekti

31.08.2022 15:19
Silahlı saldırıya uğradı, soğukkanlılığıyla dikkat çekti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde ortasında bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde ortasında bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ardı ardına kurşunların hedefi olan şahsın soğukkanlı hali dikkat çekti.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (47) isimli bir şahıs, 41 AKM 498 plakalı otomobiline bineceği sırada, İ.I. (44) isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Aracına binmek üzere olan vatandaşa 5 el ateş eden şahıs, daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri E.T.'yi yaralayarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı anı kamerada

Öte yandan E.T.'nin yaralandığı silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, E.T. ile İ.I.'nın kafa kafaya geldiği, daha sonra İ.I. isimli şahsın belindeki silahı çıkararak E.T.'nin ayaklarına defalarca ateş ettiği görülüyor. Görüntünün devamında İ.I. olay yerinden yürüyerek uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koşuyor. - KOCAELİ

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Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, AKM, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırıya uğradı, soğukkanlılığıyla dikkat çekti - Son Dakika

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